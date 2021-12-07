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Yurtta hava durumu - Son Dakika

Yurtta hava durumu

07.12.2021 09:17
Yurtta hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz (Kahramanmaraş dışında), İç Anadolu (Sivas dışında) ile Batı Karadeniz'in (Sinop dışında) yağmur ve sağanak, Marmara'nın batısı, Kıyı Ege ile Akdeniz...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz (Kahramanmaraş dışında), İç Anadolu (Sivas dışında) ile Batı Karadeniz'in (Sinop dışında) yağmur ve sağanak, Marmara'nın batısı, Kıyı Ege ile Akdeniz kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Kıyı Ege, Batı Akdeniz, Manisa, Balıkesir ve Çanakkale çevreleri ile Konya'nın güneybatı kesimlerinde kuvvetli, Muğla, Antalya çevreleri, İzmir ve Aydın'ın kıyı ilçeleri, Balıkesir'in batı kıyıları ile Isparta'nın güney, Burdur'un doğu kesimlerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Güney Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun batısında güney yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-90 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının Marmara ve Ege'de 2 ila 4 derece azalacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güneyli, Güney Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun batısında güney yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kuzey ve batı kesimleri ile akşam saatlerinden itibaren il geneli aralıklı sağanak yağışlı 14

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 17

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli, kıyı kesimlerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor) 15

Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 20

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların gece saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor) 22

Antalya: Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor) 17

Samsun: Parçalı bulutlu 21

Trabzon: Parçalı bulutlu 21

Erzurum: Parçalı bulutlu 6

Diyarbakır: Parçalı bulutlu 14

(İHA)

Yurtta hava durumu

Ege Akdeniz, Karadeniz, Akdeniz, Ege, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yurtta hava durumu - Son Dakika


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