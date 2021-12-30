Üye Girişi
Yurtta hava durumu - Son Dakika

Yurtta hava durumu

30.12.2021 08:47
Yurtta hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun batı kesimlerinin çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Güney ve Kıyı Ege, Batı Akdeniz, Manisa ve Uşak çevreleri ile gece saatlerinde İstanbul ve Kocaeli'nin kuzey ilçelerinin aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun batı kesimlerinin çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Güney ve Kıyı Ege, Batı Akdeniz, Manisa ve Uşak çevreleri ile gece saatlerinde İstanbul ve Kocaeli'nin kuzey ilçelerinin aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Kıyı Ege ile Batı Akdeniz'de yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2), Muğla kıyılarında, Antalya merkezde, zamanla batı ilçelerinde aşırı yağış (100-200 kg/m2, yüksek kesimleri başta olmak üzere Kemer, Kumluca ve Finike'de yerel olarak 300 kg/m2) şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Batı Akdeniz'in 1300m ve üzeri kesimlerinde yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde yer yer pus ve sis ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, kuzeybatı kesimlerde mevsim normallerinin biraz üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgar, genellikle güney ve güneydoğu, Güneydoğu Anadolu ile zamanla kuzeybatı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Batı Akdeniz ile Güney Ege kıyılarında fırtına ve yer yer kuvvetli fırtına (50-90 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı bulutlu 9

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, sabah batı kesimleri ile gece saatlerinde kuzey ilçeleri yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı 15

İzmir: Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı (Yağışların; batısında yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor) 18

Adana: Parçalı ve az bulutlu 15

Antalya: Çok bulutlu ve aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların; merkezde, zamanla batı ilçelerinde aşırı yağış (100-200 kg/m2, yüksek kesimleri başta olmak üzere Kemer, Kumluca ve Finike'de yerel olarak 300 kg/m2) bekleniyor) 15

Samsun: Parçalı bulutlu 17

Trabzon: Parçalı bulutlu 14

Erzurum: Parçalı bulutlu 1

Diyarbakır: Parçalı bulutlu 9

(İSTANBUL (İHA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun batı kesimlerinin çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Güney ve Kıyı Ege, Batı Akdeniz, Manisa ve Uşak çevreleri ile gece saatlerinde İstanbul ve Kocaeli'nin kuzey ilçelerinin aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Kıyı Ege ile Batı Akdeniz'de yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2), Muğla kıyılarında, Antalya merkezde, zamanla batı ilçelerinde aşırı yağış (100-200 kg/m2, yüksek kesimleri başta olmak üzere Kemer, Kumluca ve Finike'de yerel olarak 300 kg/m2) şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Batı Akdeniz'in 1300m ve üzeri kesimlerinde yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde yer yer pus ve sis ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, kuzeybatı kesimlerde mevsim normallerinin biraz üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgar, genellikle güney ve güneydoğu, Güneydoğu Anadolu ile zamanla kuzeybatı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Batı Akdeniz ile Güney Ege kıyılarında fırtına ve yer yer kuvvetli fırtına (50-90 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı bulutlu 9

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, sabah batı kesimleri ile gece saatlerinde kuzey ilçeleri yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı 15

İzmir: Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı (Yağışların; batısında yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor) 18

Adana: Parçalı ve az bulutlu 15

Antalya: Çok bulutlu ve aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların; merkezde, zamanla batı ilçelerinde aşırı yağış (100-200 kg/m2, yüksek kesimleri başta olmak üzere Kemer, Kumluca ve Finike'de yerel olarak 300 kg/m2) bekleniyor) 15

Samsun: Parçalı bulutlu 17

Trabzon: Parçalı bulutlu 14

Erzurum: Parçalı bulutlu 1

Diyarbakır: Parçalı bulutlu 9

(İSTANBUL (İHA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun batı kesimlerinin çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Güney ve Kıyı Ege, Batı Akdeniz, Manisa ve Uşak çevreleri ile gece saatlerinde İstanbul ve Kocaeli'nin kuzey ilçelerinin aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Kıyı Ege ile Batı Akdeniz'de yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2), Muğla kıyılarında, Antalya merkezde, zamanla batı ilçelerinde aşırı yağış (100-200 kg/m2, yüksek kesimleri başta olmak üzere Kemer, Kumluca ve Finike'de yerel olarak 300 kg/m2) şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Batı Akdeniz'in 1300m ve üzeri kesimlerinde yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde yer yer pus ve sis ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, kuzeybatı kesimlerde mevsim normallerinin biraz üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgar, genellikle güney ve güneydoğu, Güneydoğu Anadolu ile zamanla kuzeybatı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Batı Akdeniz ile Güney Ege kıyılarında fırtına ve yer yer kuvvetli fırtına (50-90 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı bulutlu 9

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, sabah batı kesimleri ile gece saatlerinde kuzey ilçeleri yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı 15

İzmir: Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı (Yağışların; batısında yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor) 18

Adana: Parçalı ve az bulutlu 15

Antalya: Çok bulutlu ve aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların; merkezde, zamanla batı ilçelerinde aşırı yağış (100-200 kg/m2, yüksek kesimleri başta olmak üzere Kemer, Kumluca ve Finike'de yerel olarak 300 kg/m2) bekleniyor) 15

Samsun: Parçalı bulutlu 17

Trabzon: Parçalı bulutlu 14

Erzurum: Parçalı bulutlu 1

Diyarbakır: Parçalı bulutlu 9

(İHA)

YORUMLAR
500

Meteoroloji, İstanbul, Marmara, Ege, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yurtta hava durumu - Son Dakika


Resmi Gazete'de yayımlandı! Çok sayıda kamu kurumuna 564 personel alınacak Resmi Gazete'de yayımlandı! Çok sayıda kamu kurumuna 564 personel alınacak         
08:48
Cübbeli Ahmet'ten NASA'ya destek! NASA din adamlarını işe alacağını açıklamıştı Cübbeli Ahmet'ten NASA'ya destek! NASA din adamlarını işe alacağını açıklamıştı         
08:40
Kılıçdaroğlu "Geliyorum" dedi, MEB sözlü mülakatla ilgili sessizliğini bozdu Kılıçdaroğlu "Geliyorum" dedi, MEB sözlü mülakatla ilgili sessizliğini bozdu         
07:56
Kılıçdaroğlu, öğretmenlerle ilgili seçim vaadini açıkladı: İktidar olduğumuzda mülakat belasını kaldıracağım Kılıçdaroğlu, öğretmenlerle ilgili seçim vaadini açıkladı: İktidar olduğumuzda mülakat..         
19:49
Son Dakika! Kılıçdaroğlu'nun "Belediye başkanlarım dinleniyor" iddiasına AK Parti'den ilk cevap: Bu bir fitne siyasetidir Son Dakika! Kılıçdaroğlu'nun "Belediye başkanlarım dinleniyor" iddiasına AK Parti'den ilk..         
18:01
Pervin Buldan, soru sorma şekline sinirlendiği hakime parmak salladı: Bu adama katil gibi davran Pervin Buldan, soru sorma şekline sinirlendiği hakime parmak salladı: Bu adama katil gibi..         
17:49
Katar'daki Beşiktaş-Antalyaspor finalinden müthiş gelir! İşte kasaya girecek meblağ Katar'daki Beşiktaş-Antalyaspor finalinden müthiş gelir! İşte kasaya girecek meblağ         
15:35
Korkunç cinayetin perde arkası ortaya çıktı: Gönül ilişkisi vardı, namusum için öldürdüm Korkunç cinayetin perde arkası ortaya çıktı: Gönül ilişkisi vardı, namusum için öldürdüm         
15:04
Pirinkayalar Tüneli'nin açılışını gerçekleştiren Erdoğan, çevre düzenlemesini yetersiz buldu Pirinkayalar Tüneli'nin açılışını gerçekleştiren Erdoğan, çevre düzenlemesini yetersiz..         
14:44
HDP İzmir saldırısı davasında arbede çıktı! Katil zanlısı Onur Gencer'in kafasına şişe atıldı, ortalık birbirine girdi HDP İzmir saldırısı davasında arbede çıktı! Katil zanlısı Onur Gencer'in kafasına şişe..         
14:28
Zonguldaklı kaporta ustasından garip iddia: Gerçek Van Gogh tabloları benim elimde, Paris'tekiler sahte! Zonguldaklı kaporta ustasından garip iddia: Gerçek Van Gogh tabloları benim elimde,..         
14:11
Böyle sahtekarlık görülmedi! Engelli taklidi yaptı, hemşirelere bezini değiştirterek tatmin oldu Böyle sahtekarlık görülmedi! Engelli taklidi yaptı, hemşirelere bezini değiştirterek..         
13:55
Dini nikahlı kocası tarafından bıçaklanan talihsiz kadın olayın iç yüzünü anlattı Dini nikahlı kocası tarafından bıçaklanan talihsiz kadın olayın iç yüzünü anlattı         
11:49
Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yu Karadeniz'e bağlayan Pirinkayalar Tüneli'nde mutlu son Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yu Karadeniz'e bağlayan Pirinkayalar Tüneli'nde mutlu son         
11:47
2021'de en çok bu konuları konuştuk! İlk 2 sürpriz değil, 3. sırada bu yaza damga vuran orman yangınları var 2021'de en çok bu konuları konuştuk! İlk 2 sürpriz değil, 3. sırada bu yaza damga vuran..         
11:46
Fenerbahçe taraftarının takımın başında görmek istediği isim! Fenerbahçe taraftarının takımın başında görmek istediği isim!         
11:43
Şarkıcı Ferman Akgül, 2 çocuğunun annesi Bettina Kuperman ile nikah masasına oturdu Şarkıcı Ferman Akgül, 2 çocuğunun annesi Bettina Kuperman ile nikah masasına oturdu         
11:43

Son Dakika Haberleri
08:47 Resmi Gazete'de yayımlandı! Çok sayıda kamu kurumuna 564 personel alınacak
08:39 Cübbeli Ahmet'ten NASA'ya destek! NASA din adamlarını işe alacağını açıklamıştı
08:30 30 Aralık döviz kurları! Dolar ve euroda yükseliş sürüyor
08:17 İngiltere Kraliyet Muhafızı önüne çıkan çocuğu yere düşürdü! Üstüne basıp öylece yürümeye devam etti
08:10 Mevduata TMSF garantisi üst limiti 200 bin TL'ye yükseldi
07:55 Kılıçdaroğlu "Geliyorum" dedi, MEB sözlü mülakatla ilgili sessizliğini bozdu
07:54 Polisin önünde diz çöküp yalvardı: Ehliyetimi alacağına öldür daha iyi
00:56 Kaybolan 9 yaşındaki çocuk, dere yatağında bitkin şekilde bulundu
00:34 Bakan Nebati 20 Aralık gecesini anlattı: Kıpır kıpır oldum
00:20 Genç Burak Kapacak'ın oynatılmama sebebi akıllara Ozan Tufan'ı getirdi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2021 08:55:30. #1.11#
SON DAKİKA: Yurtta hava durumu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement