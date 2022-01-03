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Yurtta hava durumu - Son Dakika

Yurtta hava durumu

03.01.2022 08:58
Yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinin yağmurlu, Artvin'in iç kesimleri ile Hakkari çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinin yağmurlu, Artvin'in iç kesimleri ile Hakkari çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Doğu Akdeniz ile Doğu Anadolu'nun batısında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı Marmara'nın doğusu ile Batı Karadeniz'de 2 ila 4 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı yönlerden, Akdeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, sabah saatlerinde Doğu Akdeniz ile Doğu Anadolu'nun batısında kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu 7

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu 12

İzmir: Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu 18

Adana: Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu 16

Antalya: Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu 18

Samsun: Parçalı çok bulutlu 12

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu 9

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu -2

Diyarbakır: Parçalı bulutlu 7

(İHA)

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Akdeniz, Trabzon, Artvin, Rize, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yurtta hava durumu - Son Dakika


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