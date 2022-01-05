Yapılan son değerlendirmelere göre; yurtta genelinin parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege, Antalya'nın doğu ve batı ilçeleri, Isparta'nın güney kesimleri ile Osmaniye, Hatay ve Gaziantep çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

Yurt genelinde sıcaklar artmaya devam ederek mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgar; genellikle güney ve güneybatı, Doğu Akdeniz'de kuzeyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı bulutlu 11

İstanbul: Parçalı, yer yer çok bulutlu 16

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu sağanak yağışlı 19

Adana: Parçalı, yer yer çok bulutlu 17

Antalya: Parçalı bulutlu, doğu ve batı kesimleri hafif sağanak yağışlı 18

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 15

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 13

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 0

Diyarbakır: Parçalı, yer yer çok bulutlu 7

(İHA)