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Yurtta hava durumu - Son Dakika

Yurtta hava durumu

09.02.2022 09:02
Yurtta hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; Karadeniz kıyıları, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu'nun batısı ile Karaman, Niğde, Aksaray ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının; iç ve batı 4 ila 8 derece azalacağı, doğu kesimlerde 1 ila 3 derece artacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın; Batı kesimlerde kuzey yönlerden, doğu bölgelerde güney yönlerden orta kuvvette, Marmara'nın doğusu, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı 4

İstanbul: Çok bulutlu 10

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu 9

Adana: Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı (Yağışların; sabah ve öğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor) 12

Antalya: Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı (Yağışların; öğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor) 12

Samsun: Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu (Yağışların; öğleden sonra kuvvetli olması bekleniyor) 11

Trabzon: Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu (Yağışların; gece saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor) 15

Erzurum: Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı 5

Diyarbakır: Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmurlu 10

(İSTANBUL (İHA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; Karadeniz kıyıları, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu'nun batısı ile Karaman, Niğde, Aksaray ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının; iç ve batı 4 ila 8 derece azalacağı, doğu kesimlerde 1 ila 3 derece artacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın; Batı kesimlerde kuzey yönlerden, doğu bölgelerde güney yönlerden orta kuvvette, Marmara'nın doğusu, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı 4

İstanbul: Çok bulutlu 10

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu 9

Adana: Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı (Yağışların; sabah ve öğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor) 12

Antalya: Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı (Yağışların; öğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor) 12

Samsun: Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu (Yağışların; öğleden sonra kuvvetli olması bekleniyor) 11

Trabzon: Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu (Yağışların; gece saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor) 15

Erzurum: Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı 5

Diyarbakır: Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmurlu 10

(İHA)

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Güneydoğu Anadolu, Meteoroloji, Marmara, Ege, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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