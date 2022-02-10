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Yurtta hava durumu - Son Dakika

Yurtta hava durumu

10.02.2022 09:02
Yurtta hava durumu

Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusu, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Sakarya, Karaman çevreleri ve Konya'nın doğu kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusu, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Sakarya, Karaman çevreleri ve Konya'nın doğu kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların Doğu Anadolu'nun güneyinin yüksekleri ile Erzurum'un güneyinin yükseklerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunurken, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı doğu kesimlerde 3 ila 6 derece azalacak, batı kesimlerde 1 ila 3 derece artacak. Rüzgar, iç ve batı kesimlerde kuzey yönlerden, doğu bölgelerde güney yönlerden orta kuvvette, Akdeniz'in iç kesimleri ve İç Anadolu'nun güney ve doğusunda kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50-90 km/saat) esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu 5

İstanbul: Parçalı bulutlu 9

İzmir: Parçalı bulutlu 12

Adana: Parçalı çok bulutlu doğu kesimleri yağmurlu 15

Antalya: Parçalı bulutlu 15

Samsun: Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu 9

Trabzon: Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu 7

Erzurum: Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı (Yağışların güney kesimlerinin yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor) 3

Diyarbakır: Çok bulutlu, yağmurlu 8

(İHA)

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Güneydoğu Anadolu, İç Anadolu, Karadeniz, Akdeniz, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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