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Yurtta hava durumu - Son Dakika

Yurtta hava durumu

14.02.2022 08:53
Yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Karadeniz kıyıları, İstanbul, Osmaniye, Hatay, Düzce, Zonguldak, Bartın, Ordu, Gaziantep ve Kilis çevreleri ile Balıkesir'in kuzey, Adana ve Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin...

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Karadeniz kıyıları, İstanbul, Osmaniye, Hatay, Düzce, Zonguldak, Bartın, Ordu, Gaziantep ve Kilis çevreleri ile Balıkesir'in kuzey, Adana ve Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Bilecik, Bolu, Bingöl, Muş, Ağrı ve Iğdır çevreleri ile Van'ın kuzey kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı iç kesimlerde 2 ila 4 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişikliği olmayacak ve yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 7

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel olmak üzere hafif yağmur ve sağanak yağışlı 8

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 13

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar kıyı kesimleri sağanak yağışlı 17

Antalya: Parçalı bulutlu 17

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 8

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı hafif yağmurlu 9

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 3

Diyarbakır: Az bulutlu 14

(İHA)

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Karadeniz, Balıkesir, Kastamonu, Adana, Yerel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yurtta hava durumu - Son Dakika


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