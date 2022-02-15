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Yurtta hava durumu - Son Dakika

Yurtta hava durumu

15.02.2022 09:07
Yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinde yağış beklenmiyor, kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinde yağış beklenmiyor, kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Hava sıcaklığı; önemli bir değişikliğin olmayacağı ve ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgar; genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu 5

İstanbul: Parçalı bulutlu 9

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 13

Adana: Parçalı bulutlu 17

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 17

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 8

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 9

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu -1

Diyarbakır: Az bulutlu 13

(İHA)

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Doğu Anadolu, Karadeniz, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yurtta hava durumu - Son Dakika


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