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Yurtta hava durumu - Son Dakika

Yurtta hava durumu

17.02.2022 09:07
Yurtta hava durumu

Yurt genelinde yağış beklenmiyor.

Yurt genelinde yağış beklenmiyor. Yurt genelinin parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğusu ile zamanla güneybatı kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Akdeniz Bölgesi'nin yüksek kesimlerinde (Toros Dağları), İç Anadolu'nun güneyinde ve doğusunda ( Konya, Karaman ve Niğde'nin Toros Dağları kesimi ile Kayseri ve Sivas'ın yüksek kesimleri), Karadeniz Bölgesi'nin iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu Bölgesi'nde yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yerlerde çığ riski bulunuyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgar, genellikle güney yönlerden, Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu'da kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı bulutlu 9

İstanbul: Parçalı bulutlu 13

İzmir: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu 17

Adana: Parçalı bulutlu 18

Antalya: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu 18

Samsun: Parçalı bulutlu 15

Trabzon: Parçalı bulutlu 10

Erzurum: Parçalı bulutlu -2

Diyarbakır: Az bulutlu 14

(İHA)

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Doğu Anadolu Bölgesi, Karadeniz Bölgesi, Akdeniz Bölgesi, Akdeniz, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yurtta hava durumu - Son Dakika


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