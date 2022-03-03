Yurtta hava durumu - Son Dakika
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Yurtta hava durumu

03.03.2022 08:57
Yurtta hava durumu

Yurdun genelinin çok bulutlu, Marmara, Ege ve Akdeniz'in batısı dışında yurt genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yurdun genelinin çok bulutlu, Marmara, Ege ve Akdeniz'in batısı dışında yurt genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yurdun kıyı kesimleri, Doğu Anadolu'nun batısı ve Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak; Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak; iç ve doğu kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunurken, iç ve doğu kesimlerde yer yer buzlanma ve don olayı görülmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı iç ve batı kesimlerde 3 ila 5 derece azalarak mevsim normallerinin altına düşecek, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgar, iç ve batı kesimlerde kuzeyli, diğer yerlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da güneyli yönlerden, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-90 km/sa) şeklinde esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı 1

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, hafif yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu 7

(İHA)

İzmir: Parçalı bulutlu 10

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 14

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 14

Samsun: Çok bulutlu ve yağmurlu, yüksekleri kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağışlı 6

Trabzon: Çok bulutlu ve yağmurlu, yüksekleri kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağışlı 8

Erzurum: Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur, zamanla kısa süreli kuvvetli kar yağışlı 4

Diyarbakır: Çok bulutlu, kuzey kesimlerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 16

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Karadeniz, Marmara, Akdeniz, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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