Güney Ege kıyıları dışında ülke iz genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey Ege kıyıları, Güneydoğu Anadolu, Akdeniz kıyıları ile Malatya ve Elazığ çevrelerinde yağmur ve yer yer sağanak, diğer

yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Kırklareli, Yalova, Bursa, Bilecik, Tekirdağ'ın doğusu, Balıkesir'in kuzeyi, Konya, Karaman, Aksaray, Kayseri, Nevşehir, Niğde, Antalya'nın doğusu, Adana, Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay, Muş, Bitlis, Şırnak, Van'ın güneyi, Hakkari, Adıyaman ve Siirt çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın Marmara ve Ege ile Batı Akdeniz'in batısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden, Doğu Anadolu'nun doğusunda güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunurken, sabah saatlerinde Trakya ile iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı kuzey, iç ve batı kesimlerde 4 ila 8 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgar, genellikle kuzey, doğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Ege ile zamanla Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden, Doğu Anadolu'nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı 2

İstanbul: Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı (Yağışların il genelinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor) 4

İzmir: Çok bulutlu ve öğle saatlerinden sonra yağmurlu 8

Adana: Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı (Yağışların öğle saatlerinden itibaren il genelinde kuvvetli olması bekleniyor) 16

Antalya: Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı, iç kesimleri yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı (Yağışların akşam saatlerinde doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor) 13

Samsun: Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri kar yağışlı 4

Trabzon: Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri kar yağışlı 5

Erzurum: Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı 2

Diyarbakır: Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu 10,

(İHA)