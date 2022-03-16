Yurtta hava durumu - Son Dakika
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Yurtta hava durumu

16.03.2022 09:02
Yurtta hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Sivas, Ordu, Ardahan, Hakkari ve Van çevreleri ile zamanla Marmara'nın kuzey ve doğusu, Bolu, Düzce ve Eskişehir çevrelerinin yağışlı geçeceği...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Sivas, Ordu, Ardahan, Hakkari ve Van çevreleri ile zamanla Marmara'nın kuzey ve doğusu, Bolu, Düzce ve Eskişehir çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Trabzon'un doğusu, Rize ve Artvin kıyılarında kuvvetli olmak üzere genellikle karla karışık yağmur ve kar, Marmara'nın kuzey ve doğusunda yağmur şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın, Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa, yer yer 70 km/sa), yer yer fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney yönlerden, Akdeniz ile doğu kesimlerde kuzey ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, sabah saatlerinde Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa, yer yer 70 km/sa), yer yer fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu 7

İstanbul: Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurlu 8

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 16

Adana: Parçalı bulutlu 14

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 16

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 9

Trabzon: Çok bulutlu, doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı 6

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu -2

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu 9

(İHA)

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İstanbul'a kar yeniden geliyor! Cuma gününden itibaren etkili olması bekleniyor İstanbul'a kar yeniden geliyor! Cuma gününden itibaren etkili olması bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Meteoroloji, Karadeniz, Marmara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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