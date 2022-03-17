Yurtta hava durumu - Son Dakika
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Yurtta hava durumu

17.03.2022 09:12
Yurtta hava durumu

Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, İç Ege, Batı ve Orta Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Muş ve Bitlis çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, İç Ege, Batı ve Orta Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Muş ve Bitlis çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle karla karışık yağmur ve kar, Marmara'nın batısı, Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve batısında yağmur ve sağanak şeklinde görülmesi, gece saatlerinde Trabzon'un doğusu ile Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunurken, kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyredecek. Rüzgar, batı ve iç kesimlerde kuzeyli, Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'nun doğusunda güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde hafif karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı 6

İstanbul: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 9

İzmir: Çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu 15

Adana: Çok bulutlu 16

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu 16

Samsun: Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, gece saatlerinde kar yağışlı 5

Trabzon: Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, gece saatlerinden itibaren kar yağışlı (Yağışların doğu ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor) 5

Erzurum: Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren hafif kar yağışlı -1

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmurlu 9

(İHA)

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Yurtta hava durumu Yurtta hava durumu

Güneydoğu Anadolu, Karadeniz, Akdeniz, Marmara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yurtta hava durumu - Son Dakika


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