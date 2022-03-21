Yurtta hava durumu - Son Dakika
Üye Girişi

Yurtta hava durumu

21.03.2022 08:54
Yurtta hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yurdun genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara (Edirne hariç), Batı Karadeniz, Orta ve doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Konya, Ankara, Kırşehir, Sivas, Çankırı ve Kırıkkale çevrelerinin karla karışık...

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yurdun genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara (Edirne hariç), Batı Karadeniz, Orta ve doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Konya, Ankara, Kırşehir, Sivas, Çankırı ve Kırıkkale çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile İstanbul çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının yurt genelinde 1 ila 3 derece artacağı, ancak ülke genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzeyli yönlerden, güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde hafif kar yağışlı 3

İstanbul: Çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif yağmurlu 7

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 11

Adana: Parçalı bulutlu 15

Antalya: Parçalı bulutlu 15

Samsun: Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu 6

Trabzon: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı 6

Erzurum: Çok bulutlu, sabah saatlerinde kar yağışlı 1

Diyarbakır: Parçalı bulutlu 8

(İHA)

YORUMLAR
500
Havalar ısınıyor: İşte 21 Mart 2022'de bütün yurtta hava durumu Havalar ısınıyor: İşte 21 Mart 2022'de bütün yurtta hava durumu Her yerde kar var! İşte 19 Mart 2022 hava durumu Her yerde kar var! İşte 19 Mart 2022 hava durumu

Yerel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yurtta hava durumu - Son Dakika


Son Dakika
08:57 Sevilen dizi Teşkilat, son bölümü ile ekranlara geldi! Mete başkan hayatının en önemli kararını vermek zorunda kaldı!
08:57 Zelenski, İsviçre Parlamentosu'na seslendi: Savaşın sorumlularının İsviçre'deki hesaplarını dondurun
08:56 Ramazan ayı yaklaştı: Emekliler bu yılki bayram ikramiyelerini merak ediyor? İşte o rakamlar
08:48 Yargı dün akşam sevenleriyle buluştu! Yeni bölümde Ceylin babasının ölüm haberiyle yüzleşti!
08:41 Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski: Er ya da geç Putin'le görüşeceğim, toplantı Kudüs'te bile olabilir
08:40 Doktora şiddet uygulayıp hastaneyi birbirine katmış! O şehir magandasından akılalmaz sözler: Hepinizi gömmezsem adam değilim
08:02 Türkü evinde istek parça kavgası, 1 yaralı var: İşte ortalığın savaş alanına dönüştüğü o anlar
08:33 Dolar yeni haftaya yükselişle başladı! İşte güncel döviz kurları
08:25 Altın yeni haftaya düşüşle başladı! İşte 21 Mart güncel altın fiyatları
08:13 Havalar ısınıyor: İşte 21 Mart 2022'de bütün yurtta hava durumu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2022 09:09:23. #1.12#
SON DAKİKA: Yurtta hava durumu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement