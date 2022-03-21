Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yurdun genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara (Edirne hariç), Batı Karadeniz, Orta ve doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Konya, Ankara, Kırşehir, Sivas, Çankırı ve Kırıkkale çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile İstanbul çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının yurt genelinde 1 ila 3 derece artacağı, ancak ülke genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzeyli yönlerden, güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde hafif kar yağışlı 3

İstanbul: Çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif yağmurlu 7

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 11

Adana: Parçalı bulutlu 15

Antalya: Parçalı bulutlu 15

Samsun: Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu 6

Trabzon: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı 6

Erzurum: Çok bulutlu, sabah saatlerinde kar yağışlı 1

Diyarbakır: Parçalı bulutlu 8

(İHA)