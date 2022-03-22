Yurtta hava durumu - Son Dakika
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Yurtta hava durumu

22.03.2022 09:07
Yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Muğla, Konya, Sinop, Giresun, Gümüşhane ve Bayburt...

Yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Muğla, Konya, Sinop, Giresun, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Trakya ve kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Hava sıcaklığı: Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da 1 ila 3 derece artacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgar: Genellikle kuzeyli yönlerden, güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif kar yağışlı 5

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve hafif olmak üzere yağmurlu 9

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu 11

Adana: Parçalı bulutlu 15

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı 14

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu9

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 7

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde kar yağışlı 3

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu 13

(İHA)

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Güneydoğu Anadolu, Güneydoğu, Marmara, Ege, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yurtta hava durumu - Son Dakika


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