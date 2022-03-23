Yurtta hava durumu - Son Dakika
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Yurtta hava durumu

23.03.2022 09:12
Yurtta hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, İç Anadolu'nun kuzeyi, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Muğla, Afyonkarahisar, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Konya illeri ile Antalya'nın batı ilçelerinin...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, İç Anadolu'nun kuzeyi, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Muğla, Afyonkarahisar, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Konya illeri ile Antalya'nın batı ilçelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı illeri ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden, güneydoğu kesimlerde zaman zaman güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına (50-80 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve hafif kar yağışlı 7

İstanbul: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 8

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu 15

Adana: Parçalı ve çok bulutlu 16

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı ilçeleri sağanak yağışlı 16

Samsun: Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu 9

Trabzon: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 8

Erzurum: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı 1

Diyarbakır: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 12

(İHA)

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Meteoroloji, Güneydoğu, Karadeniz, Marmara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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