Yurtta hava durumu - Son Dakika
Üye Girişi

Yurtta hava durumu

30.03.2022 09:17
Yurtta hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Kastamonu, Çankırı, Muş, Bingöl ve Diyarbakır çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Kastamonu, Çankırı, Muş, Bingöl ve Diyarbakır çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde İç Anadolu'nun doğusu ile Doğu Anadolu Bölgesi'nde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunuyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının İç Ege'de 3 ila 5 derece artacağı, orta Karadeniz'de 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normalleri civarında, Marmara'da yer yer mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı, yer yer çok bulutlu 13

İstanbul: Parçalı bulutlu 17

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 21

Adana: Parçalı, yer yer çok bulutlu 13

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 21

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı 15

Trabzon: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı 15

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere yağmur ve yüksekleri karla karışık yağmurlu 6

Diyarbakır: Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı 19

(İHA)

YORUMLAR
500
BM'den uluslararası sulardaki mayınlara ilişkin açıklama Açıklaması BM'den uluslararası sulardaki mayınlara ilişkin açıklama Açıklaması Yurtta hava durumu Yurtta hava durumu

Meteoroloji, Diyarbakır, İç Anadolu, Karadeniz, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yurtta hava durumu - Son Dakika


Son Dakika
09:11 "Kravat" ve iyi hal indirimi bitiyor: Kadına ve sağlık çalışanlarına yönelik teklif komisyondan geçti, cezalar katlanıyor
09:02 Geri çekilme bir taktik: Rusya kayıplarını telafi ettikten sonra yeniden mi saldıracak?
08:57 Emre Belözoğlu'ndan şaşırtan transfer!
08:52 Şarkıcı Murat Dalkılıç ve sevgilisi Sitare Akbaş dudak dudağa!
08:51 Adnan Oktar Örgütü'nde itirafçı olması beklenen kediciğe tehdit notu ortaya çıktı!
08:36 A Milli Takım, İtalya'ya 3-2 mağlup oldu!
08:23 Rusya Kiev ve Çernihiv'e yönelik kuşatmayı azaltacağını açıklamasına rağmen, Ukrayna bu gece de bombardıman altındaydı
08:12 Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL? 30 Mart güncel altın kuru!
08:08 30 Mart güncel döviz kurları: Dolar kaç TL? Euro ne kadar?
08:06 Ukrayna, Karadeniz'de görülen deniz mayınlarından Rusya'yı sorumlu tuttu: Bizim mayınlarımız değil!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2022 09:29:57. #1.13#
SON DAKİKA: Yurtta hava durumu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement