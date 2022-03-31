Yurtta hava durumu - Son Dakika
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Yurtta hava durumu

31.03.2022 09:18
Yurtta hava durumu

Yurdun doğu ve kuzeybatı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Edirne, Kırklareli, Çanakkale, İzmir, Manisa, Kütahya ve Eskişehir çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yurdun doğu ve kuzeybatı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Edirne, Kırklareli, Çanakkale, İzmir, Manisa, Kütahya ve Eskişehir çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunurken, gece ve sabah saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Marmara ile Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı iç ve kuzey kesimlerde 2 ila 4 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgar, genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kıyı Ege'de kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu 20

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 19

İzmir: Parçalı ve az bulutlu. zamanla çok bulutlu gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı 21

Adana: Az bulutlu 22

Antalya: Az bulutlu 21

Samsun: Az bulutlu 23

Trabzon: Az bulutlu 16

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 9

Diyarbakır: Az bulutlu 20

(İHA)

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Eskişehir, Bursa, Bilecik ve Kütahya için toz taşınımı uyarısı Eskişehir, Bursa, Bilecik ve Kütahya için toz taşınımı uyarısı Eskişehir, Bursa, Bilecik ve Kütahya için sıcak hava uyarısı Eskişehir, Bursa, Bilecik ve Kütahya için sıcak hava uyarısı

Kırklareli, Eskişehir, Kütahya, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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