Yurtta hava durumu - Son Dakika
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Yurtta hava durumu

07.04.2022 09:57
Yurtta hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, İç ve Batı Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, İç ve Batı Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerinde Batı Karadeniz ile Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Bilecik, Çankırı ve Çorum çevreleri ile Ankara, Eskişehir ve Balıkesir'in kuzey ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Sabah saatlerinde Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının kuzey kesimlerde 2 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güneyli, doğu kesimlerde yer yer kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğle saatlerinden itibaren Marmara'nın güneyi, Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu ile Karadeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) ve kısa süreli fırtına (60-90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların; akşam saatlerinde kuzey ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor) 21

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Avrupa Yakasının, öğleden itibaren il genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 18

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23

Adana: Parçalı zamanla çok bulutlu 25

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24

Samsun: Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 17

Trabzon: Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 14

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı 12

Diyarbakır: Parçalı zamanla çok bulutlu 24

(İHA)

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Meteoroloji, İç Anadolu, Karadeniz, Marmara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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