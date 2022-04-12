Yurtta hava durumu - Son Dakika
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Yurtta hava durumu

12.04.2022 09:37
Yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemizin kuzey iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Kahramanmaraş, Osmaniye, Muş, Bitlis, Kilis, Gaziantep, Adıyaman, Siirt, Batman ve...

Yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemizin kuzey iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Kahramanmaraş, Osmaniye, Muş, Bitlis, Kilis, Gaziantep, Adıyaman, Siirt, Batman ve Diyarbakır çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz ile Sivas, Yozgat, Ordu, Tokat, Erzincan, Erzurum, Tunceli, Bingöl, Muş ve Ağrı çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin edilen yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun doğusu ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. İç ve doğu kesimlerde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Hava sıcaklığı: Doğu kesimlerde hissedilir derecede azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, iç ve batı kesimlerde mevsim normalleri civarında ve yer yer altında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgar; genellikle kuzey ve kuzeybatı, güneydoğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, İç Anadolu'nun güneyi, Batı ve Orta Akdeniz, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Orta Karadeniz kıyıları ile Sinop çevrelerinde yer yer kuvvetli (40-80 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde hafif yağmurlu 10

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı 13

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 18

Adana: Parçalı ve çok bulutlu 21

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 19

Samsun: Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı 12

Trabzon: Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere yağmur ve sağanak, iç ve yüksekleri kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağışlı 12

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor 6

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı 19

(İHA)

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50 ili kapsayan proje hayata geçiyor! Karadeniz, İç Anadolu, Akdeniz ve Doğu Anadolu'nun ticaret limanı olacak 50 ili kapsayan proje hayata geçiyor! Karadeniz, İç Anadolu, Akdeniz ve Doğu Anadolu'nun ticaret limanı olacak Yurtta hava durumu Yurtta hava durumu

Kahramanmaraş, İç Anadolu, Karadeniz, Marmara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yurtta hava durumu - Son Dakika


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