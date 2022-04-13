Yurtta hava durumu - Son Dakika
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Yurtta hava durumu

13.04.2022 09:52
Yurtta hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Batı ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Kocaeli, Sakarya, Samsun, Ordu, Bitlis, Siirt çevreleri ile Ankara ve Van'ın kuzey, Çankırı'nın...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Batı ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Kocaeli, Sakarya, Samsun, Ordu, Bitlis, Siirt çevreleri ile Ankara ve Van'ın kuzey, Çankırı'nın kuzey ve batı çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimler ile Siirt merkezinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi, bu sabah saatlerinde Erzurum çevrelerinde kuvvetli kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. İç ve doğu kesimlerde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyretmekte olan hava sıcaklıklarının doğu bölgelerinde azalmaya devam etmesi bekleniyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeybatı, güneydoğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey çevreleri ( Kızılcahamam, Çamlıdere) öğle saatlerinden sonra karla karışık yağmurlu 10

İstanbul: Parçalı, yer yer çok bulutlu 14

İzmir: Az bulutlu ve açık 19

Adana: Az bulutlu ve açık 22

Antalya: Az bulutlu ve açık 19

Samsun: Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı 13

Trabzon: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, iç ve yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu 13

Erzurum: Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde kuvvetli olmak üzere, aralıklı kar yağışlı -1

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 14

(İHA)

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Doğu Anadolu, Meteoroloji, Karadeniz, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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