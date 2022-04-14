Yurtta hava durumu - Son Dakika
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Yurtta hava durumu

14.04.2022 10:02
Yurtta hava durumu

Yurdun kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Sinop ve Kastamonu'nun kuzey çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yurdun kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Sinop ve Kastamonu'nun kuzey çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunurken, iç ve doğu kesimlerde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı iç kesimlerde 2 ila 4 derece artacak, iç ve doğu kesimlerde mevsim normalleri altında seyretmeye devam edecek. Rüzgar, genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 14

İstanbul: Az bulutlu 15

İzmir: Az bulutlu ve açık 21

Adana: Az bulutlu ve açık 23

Antalya: Az bulutlu ve açık 21

Samsun: Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı 14

Trabzon: Parçalı zamanla çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı 14

Erzurum: Parçalı bulutlu 4

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 16

(İHA)

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Doğu Karadeniz, Kastamonu, Karadeniz, Sinop, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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