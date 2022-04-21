Yurtta hava durumu - Son Dakika
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Yurtta hava durumu

21.04.2022 09:57
Yurtta hava durumu

Yurdun kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Karadeniz Bölgesi ile Sakarya, Sivas, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Yurdun kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Karadeniz Bölgesi ile Sakarya, Sivas, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunuyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı ülke genelinde 2 ila 5 derece artacak. Rüzgar, genellikle batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Batı Karadeniz'in doğusunda kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 17

İstanbul: Parçalı bulutlu 15

İzmir: Az bulutlu 22

Adana: Parçalı, iç kesimleri yer yer çok bulutlu 23

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 21

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı ve yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı 15

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde aralıklı ve yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı 17

Erzurum: Parçalı, yer yer çok bulutlu 16

Diyarbakır: Az bulutlu 25

(İHA)

Yurtta hava durumu

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Karadeniz Bölgesi, Karadeniz, Sakarya, Kars, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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