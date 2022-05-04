Yurtta hava durumu - Son Dakika
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Yurtta hava durumu

04.05.2022 09:27
Yurtta hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yurt genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri'nin yerel ve aralıklı yağmur ve sağanak ve yer yer gök...

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yurt genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri'nin yerel ve aralıklı yağmur ve sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun doğusu ile Orta Karadeniz ile Adana'nın doğu ve Osmaniye'nin batı, Şanlıurfa'nın doğu, Diyarbakır'ın güney ve Mardin'in batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında bu gece saatlerinde yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 18

İstanbul: Parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı 15

İzmir: Parçalı bulutlu 18

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra kuzey ve doğusunda yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. 28

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 14

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 15

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 16

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra güney ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. 22

(İHA)

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Meteoroloji, Karadeniz, Marmara, Ege, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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