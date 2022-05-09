Yurtta hava durumu - Son Dakika
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Yurtta hava durumu

09.05.2022 08:52
Yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu (Malatya hariç), Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Kayseri, Sivas, Ordu ve Tokat çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve...

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu (Malatya hariç), Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Kayseri, Sivas, Ordu ve Tokat çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı Güneydoğu Anadolu'da 2 ila 4 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgarın, genellikle kuzeyli, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı bulutlu 20

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 18

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 25

Adana: Parçalı ve az bulutlu 27

Antalya: Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri sağanak ve gök gürültü sağanak yağışlı 24

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 15

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 13

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 13

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 22

(İHA)

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Güneydoğu Anadolu, Malatya, Akdeniz, Ege, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yurtta hava durumu - Son Dakika


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