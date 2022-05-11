Yurtta hava durumu - Son Dakika
Üye Girişi

Yurtta hava durumu

11.05.2022 09:12
Yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu (Elazığ hariç) ile Adıyaman'ın batısının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer...

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu (Elazığ hariç) ile Adıyaman'ın batısının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Afyonkarahisar, Uşak, Denizli, Isparta, Burdur, Kütahya'nın güneyi ile İzmir, Manisa ve Aydın illerinin doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre hava sıcaklığı ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgarın, genellikle kuzeyli, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile zamanla Akdeniz Bölgesinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 21

İzmir: Parçalı bulutlu iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların doğu kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.) 25

Adana: Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç kesimleri öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28

Antalya: Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç kesimleri öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24

Samsun: Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı 15

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 15

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 14

Diyarbakır: Parçalı, yer yer çok bulutlu 23

(İHA)

YORUMLAR
500
Adıyaman'ın saklı güzelliklerinden Abacığ Menderesleri havadan görüntülendi Adıyaman'ın saklı güzelliklerinden Abacığ Menderesleri havadan görüntülendi Gençler Arası Kültür ve Sanat Yarışmalarının Akdeniz Bölge Finali sürüyor Gençler Arası Kültür ve Sanat Yarışmalarının Akdeniz Bölge Finali sürüyor

Doğu Karadeniz, Ege Akdeniz, Adıyaman, Akdeniz, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yurtta hava durumu - Son Dakika


Son Dakika
09:18 Yunan unsurlarının botlarını patlattığı 75 göçmen Ayvalık'ta Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı
09:21 Microsoft'un kurucusu Bill Gates koronavirüse yakalandı: Kendisini karantinaya aldı
09:19 Rambo Okan'ın vukuatları bitmiyor! Trabzonspor bayrağını kesti, intihar girişiminde bulundu
09:09 Erdoğan'ın çocuklara dağıttığı oyuncakları çalıp satan Külliye çalışanları tutuklandı: Bir ayda 298 koli oyuncak çalmışlar
09:07 Destan dizisinde dün akşam neler yaşandı? Kaya kendisini kurtarmak için Ulu Ece'yi ele verecek mi?
09:02 Evlilik Hakkında Her Şey'de dün akşam neler yaşandı? Sanem ve Bora barıştı mı?
08:58 Üç Kız Kardeş'te dün akşam neler yaşandı? Türkan-Somer ilişkisinde son durum ne?
08:54 Baba dizisinde dün akşam neler yaşandı? Ferit Karaçam'ın katili Ahmet mi?
08:54 Pasaportlarını yırttıkları için sınır dışı edilemeyen sığınmacılar, parmak izi yöntemiyle geri gönderilecek
08:49 Masumlar Apartmanı'nın dün akşamki bölümünde neler oldu? Merakla beklenen piknikte neler yaşandı?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.05.2022 09:42:22. #1.12#
SON DAKİKA: Yurtta hava durumu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement