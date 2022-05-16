Yurtta hava durumu - Son Dakika
Üye Girişi

Yurtta hava durumu

16.05.2022 08:57
Yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre; ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güneyi ve Trakya'nın kuzeybatısı, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Bolu ve Ordu çevreleri, Doğu Anadolu'nun doğusunun sağanak ve gök...

Yapılan son değerlendirmelere göre; ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güneyi ve Trakya'nın kuzeybatısı, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Bolu ve Ordu çevreleri, Doğu Anadolu'nun doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Akdeniz'in doğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun batısında yer yer toz taşınımı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklıklarının bugün mevsim normallerinin 1-3 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın, batı kesimlerde kuzey ve kuzeybatı yönlerden, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24

İstanbul: Parçalı, yer yer çok bulutlu 24

İzmir: Parçalı, yer yer çok bulutlu 28

Adana: Parçalı ve az bulutlu 28

Antalya: Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27

Samsun: Parçalı bulutlu 20

Trabzon: Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri kısa süreli yerel sağanak yağışlı 18

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 16

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere bu akşam ve gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25

(İHA)

YORUMLAR
500
Tam 'yaz geldi' derken yağışlı havalar geri dönüyor! İşte Meteoroloji'den 5 günlük hava durumu tahmini Tam 'yaz geldi' derken yağışlı havalar geri dönüyor! İşte Meteoroloji'den 5 günlük hava durumu tahmini

Doğu Karadeniz, İç Anadolu, Marmara, Akdeniz, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yurtta hava durumu - Son Dakika


Son Dakika
08:51 Kemal Kılıçdaroğlu: SADAT Suriye'de Erdoğan'ın talimatıyla yasadışı roller üstlendi, Türkiye'nin içinde de kullanılabilir
08:36 16 Mayıs'ta gram altın ne kadar? Çeyrek kaç TL?
08:33 Tunceli'de kız yurdunda yangın: 300 öğrenci tahliye edildi
08:31 İrem Derici'nin Cem Belevi'ye öfkesi dinmiyor! "İblis" dediği eski sevgilisine demediğini bırakmadı
08:25 Dolandırıcıların son hedefi İBB Başkanı oldu: Ekrem İmamoğlu'nu "Yargıtay üyesiyim" diye arayan dolandırıcı yakalandı
08:25 16 Mayıs güncel döviz kuru! Dolar ne kadar? Euro kaç TL?
08:10 Oğlunu askere gönderen Şevval Sam'dan duygusal anlar
08:07 16 Mayıs Pazartesi günü hava nasıl olacak?
08:07 İBB, tepki çeken Müze Gazhane'deki duvar kağıtlarını kaldırdı
08:03 İsveç'ten kritik hamle geldi! NATO görüşmeleri için Türkiye'ye diplomatlardan oluşan bir heyet gönderecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2022 09:03:56. #1.12#
SON DAKİKA: Yurtta hava durumu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement