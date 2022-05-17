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Yurtta hava durumu - Son Dakika
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Yurtta hava durumu

17.05.2022 09:12
Yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre; Yurdun iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güneyi, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Ankara, Kırıkkale, Çankırı, Kırşehir, Iğdır, Muş, Ağrı, Van, Hakkari, Adıyaman, G.

Yapılan son değerlendirmelere göre; Yurdun iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güneyi, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Ankara, Kırıkkale, Çankırı, Kırşehir, Iğdır, Muş, Ağrı, Van, Hakkari, Adıyaman, G. Antep ve Kilis çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yer yer toz taşınımı bekleniyor.

Hava sıcaklığı: Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 1-3 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgar: Rüzgarın batı kesimlerde kuzey ve kuzeybatı yönlerden, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, arasıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24

İstanbul: Az bulutlu 25

İzmir: Az bulutlu 29

Adana: Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29

Antalya: Parçalı bulutlu, iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26

Samsun: Parçalı bulutlu 20

Trabzon: Parçalı bulutlu 18

Erzurum: Parçalı ve yer yer bulutlu 16

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 27

(İHA)

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Batı Karadeniz, İç Anadolu, Akdeniz, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yurtta hava durumu - Son Dakika


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