Yurtta hava durumu - Son Dakika
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Yurtta hava durumu

31.05.2022 09:27
Yurtta hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Bursa, Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar, Ankara, Kırıkkale, Çankırı, Van ve...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Bursa, Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar, Ankara, Kırıkkale, Çankırı, Van ve Hakkari çevreleri ile Doğu Akdeniz'in Toroslar Mevkii'nin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığı: Sıcaklıkların artmaya devam ederek, yurt genelinde mevsim normallerinin 4-12 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgar: Genellikle kuzeyli yönlerden, zamanla Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 30

İzmir: Az bulutlu 31

Adana: Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimleri parçalı bulutlu 35

Antalya: Az bulutlu ve açık 29

Samsun: Parçalı bulutlu 24

Trabzon: Parçalı az bulutlu, öğle saatlerinde bölgenin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. 23

Erzurum: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 36

(İHA)

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Kaynak: İHA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İç Anadolu, Karadeniz, Ankara, Güncel, Son Dakika

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