Yurtta hava durumu - Son Dakika
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Yurtta hava durumu

02.06.2022 08:57
Yurtta hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yurdun genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, İç Ege, Göller yöresi, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Bilecik, Eskişehir ve Çankırı çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü...

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yurdun genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, İç Ege, Göller yöresi, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Bilecik, Eskişehir ve Çankırı çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde toz fırtınası görülmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın kuzeydoğusu ile Batı Karadeniz kıyılarında yer yer pus ve sis bekleniyor.

Hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normallerinin 6-10 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzeyli yönlerden, zamanla Akdeniz kıyıları ile doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğle saatlerinde Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya, Kayseri ve Sivas çevrelerinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde batı kesimleri yer yer çok bulutlu 33

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 27

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 34

Adana: Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu 39

Antalya: Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimleri parçalı bulutlu 30

Samsun: Parçalı bulutlu 22

Erzurum: Parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 39

(İHA)

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Kaynak: İHA

Meteoroloji, İç Anadolu, Karadeniz, Ege, Güncel, Son Dakika

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