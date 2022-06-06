Yurtta hava durumu - Son Dakika
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Yurtta hava durumu

06.06.2022 09:02
Yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, (Bursa ve Bilecik hariç) Marmara, Göller Yöresi, (Eskişehir hariç) İç Anadolu, (Sinop hariç) Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri ile Afyonkarahisar, Mersin, Adana,...

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, (Bursa ve Bilecik hariç) Marmara, Göller Yöresi, (Eskişehir hariç) İç Anadolu, (Sinop hariç) Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri ile Afyonkarahisar, Mersin, Adana, Osmaniye, Amasya, Tokat, Çorum ve Artvin çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden itibaren Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı doğu kesimlerde mevsim normallerinin üstünde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgarın genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam ilk saatlerde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 31

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, öğleden sonra il geneli ile gece saatlerinde kuzey kıyıları yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27

İzmir: Parçalı ve az bulutlu, zamanla kuzeyi çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ilçeleri ( Dikili, Bergama ve Kınık) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 33

Adana: Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 32

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 28

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 23

Trabzon: Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren bölgenin iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 28

Diyarbakır: Az bulutlu 35

(İHA)

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Kaynak: İHA

Doğu Karadeniz, Eskişehir, Sinop, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yurtta hava durumu - Son Dakika

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