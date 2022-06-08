Yurtta hava durumu - Son Dakika
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Yurtta hava durumu

08.06.2022 09:02
Yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Gaziantep, Kilis, Kütahya, Afyonkarahisar ve Van çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Gaziantep, Kilis, Kütahya, Afyonkarahisar ve Van çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Karadeniz'in iç kesimleri ( Bolu, Karabük, Kastamonu, Amasya, Tokat, Çorum, Gümüşhane, Bayburt, Artvin ile Sinop, Samsun, Ordu, Giresun ve Trabzon'un iç kesimleri), Akdeniz'in iç kesimleri ( Isparta, Burdur, Antalya'nın kuzeybatısı, Kahramanmaraş'ın batısı ile Adana, Mersin ve Osmaniye'nin kuzeyi), İç Anadolu'nun güney ve doğusu ( Kırıkkale, Sivas, Yozgat, Kırşehir, Kayseri, Nevşehir, Niğde, Aksaray, Konya, Karaman) ile Ankara, Çankırı, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgarın, genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.) 28

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 30

Adana: Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların öğle saatlerinden sonra kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.) 32

Antalya: Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların öğle saatlerinden sonra kuzeybatı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.) 25

Samsun: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.) 23

Trabzon: Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ( Yağışların öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.) 23

Erzurum: Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25

Diyarbakır: Az bulutlu 34

(İHA)

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Yurtta hava durumu Yurtta hava durumu Meteoroloji'den İstanbul dahil 24 il için 'kuvvetli yağış' uyarısı! Meteoroloji'den İstanbul dahil 24 il için 'kuvvetli yağış' uyarısı!
Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Yurtta hava durumu - Son Dakika

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