Yurtta hava durumu - Son Dakika
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Yurtta hava durumu

13.06.2022 08:52
Yurtta hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güneydoğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Edirne, Balıkesir, Sakarya, Sinop, Van, Hakkari, Adıyaman, G.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güneydoğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Edirne, Balıkesir, Sakarya, Sinop, Van, Hakkari, Adıyaman, G. Antep, Kilis, Tekirdağ'ın batı çevreleri ile Çanakkale'nin kuzeybatı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu ile Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Marmara'nın güneybatısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa), Doğu Anadolu'nun güneybatısında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (40-80 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının batı ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 3-6 derece altında, diğer yerlerde ise mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

Rüzgarın ise kuzeybatı kesimlerde kuzey ve kuzeybatı yönlerden, diğer yerlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Marmara'nın güneybatısı ile yağış alan yerlerde yağış anında yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa), Doğu Anadolu'nun güneybatısında kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (40-80 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. 25

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu 26

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28

Adana: Parçalı, yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. 29

Antalya: Parçalı, yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların iç kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. 28

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların iç kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. 24

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların iç kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. 24

Erzurum: Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 32

(İHA)

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Kaynak: İHA

İç Anadolu, Marmara, Akdeniz, Ege, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yurtta hava durumu - Son Dakika

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