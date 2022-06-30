Yurtta hava durumu - Son Dakika
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Yurtta hava durumu

30.06.2022 09:07
Yurtta hava durumu

Yurt genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Anadolu ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Kütahya, Afyonkarahisar, Isparta, Zonguldak, Düzce, Bolu, Karabük, Samsun, Çorum, Ordu, Kars ve Ardahan çevreleri ile Bursa'nın doğusu, Antalya'nın doğusunun iç kesimleri, Mersin...

Yurt genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Anadolu ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Kütahya, Afyonkarahisar, Isparta, Zonguldak, Düzce, Bolu, Karabük, Samsun, Çorum, Ordu, Kars ve Ardahan çevreleri ile Bursa'nın doğusu, Antalya'nın doğusunun iç kesimleri, Mersin ve Adana'nın Toroslar kesimi, Bartın'ın iç kesimleri, Kastamonu'nun güneyi ve Tokat'ın doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğleden sonra Batı Karadeniz'in iç kesimleri ve Çankırı çevreleri ile Ankara'nın merkez ve kuzey ilçelerinde, akşam saatlerinde Kırıkkale çevreleri ile Kayseri'nin kuzeyi ve Çorum ile Yozgat'ın batısında yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı iç kesimlerde mevsim normalleri altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeybatı, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı ile Kıyı Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların öğleden sonra merkez ve kuzey ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor) 25

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı 30

İzmir: Az bulutlu 36

Adana: Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 33

Antalya: Parçalı ve az bulutlu, doğusunun iç kesimleri öğleden sonra çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 33

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24

Erzurum: Parçalı bulutlu 26

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 38

(İHA)

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Kaynak: İHA

Doğu Karadeniz, Antalya, Marmara, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yurtta hava durumu - Son Dakika

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