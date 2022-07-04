Yurtta hava durumu - Son Dakika
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Yurtta hava durumu

04.07.2022 09:07
Yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülkenin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin illerinin iç kesimlerinin yerel sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülkenin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin illerinin iç kesimlerinin yerel sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak, iç ve doğu kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Rüzgarın, genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyılarında batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege ile Doğu Anadolu'nun güney ve batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu 27

İstanbul: Az bulutlu ve açık 30

İzmir: Az bulutlu ve açık 38

Adana: Az bulutlu ve açık 35

Antalya: Az bulutlu ve açık 38

Samsun: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, akşam saatleriden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı 25

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı 24

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 26

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 37

(İHA)

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Kaynak: İHA

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