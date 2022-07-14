Yurtta hava durumu - Son Dakika
Üye Girişi

Yurtta hava durumu

14.07.2022 08:57
Yurtta hava durumu

Yurdun kuzeydoğusu ile zamanla güneybatı kesimlerinin parçalı bulutlu; Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Tokat çevreleri, Amasya'nın kuzey ve doğusu, Denizli'nin güneyi ile Muğla ve Aydın'ın iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve...

Yurdun kuzeydoğusu ile zamanla güneybatı kesimlerinin parçalı bulutlu; Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Tokat çevreleri, Amasya'nın kuzey ve doğusu, Denizli'nin güneyi ile Muğla ve Aydın'ın iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, Doğu bölgelerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Genellikle kuzeyli, güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneyi, Ege kıyıları ve Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. Rüzgarın Marmara'nın güneyi, Ege kıyıları ve Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu 30

İstanbul: Az bulutlu 30

İzmir: Az bulutlu ve açık 35

Adana: Az bulutlu 36

Antalya: Az bulutlu ve açık 36

Samsun: Parçalı bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı 26

Trabzon: Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı 26

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 29

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 41

(İHA)

YORUMLAR
500
Aydın Ticaret Borsası Aydın Ticaret Borsası
Kaynak: İHA

Doğu Karadeniz, Denizli, Amasya, Aydın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yurtta hava durumu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
12:45 Datça'daki orman yangını kontrol altında! Bakan Kirişci duyurdu
12:38 Mesut Özil, resmen Medipol Başakşehir'de! İşte sözleşmenin detayları...
12:35 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tatilden döndü! Bakan Soylu'nun sel bölgesinde çizme giyinmesine tepki gösterdi
12:12 Sokakta AK Parti'yi eleştiren gencin yakasına yapışan kadın: AK Parti'ye değil de kara partiye mi verelim?
11:58 İspanyollar duyurdu! Lionel Messi'nin sözleşmesindeki detay PSG'lileri çok üzecek
11:44 Bülent Arınç'tan dikkat çeken 15 Temmuz çıkışı: Meydanlara gidecektim, istihbarat geldi
11:23 Taksici ve arkadaşı, ücret yüzünden tartıştıkları yolcuyu sokak ortasında tekme tokat dövdü
11:21 Galatasaray'ın gol silahı Mbaye Diagne: Türkiye'deki en iyi forvet benim
11:07 Oyuncu Demet Özdemir, koronavirüse yakalandığını sosyal medya hesabından duyurdu
10:30 Nadide Sultan sırrını açıkladı: Alişan'la beraber okuldan atıldık
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2022 13:02:38. #1.12#
SON DAKİKA: Yurtta hava durumu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement