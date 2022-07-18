Yurtta hava durumu - Son Dakika
Üye Girişi

Yurtta hava durumu

18.07.2022 09:07
Yurtta hava durumu

Yurdun kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu; Karadeniz kıyıları, İstanbul'un boğaz ve kuzey kesimleri, Kırklareli, Edirne, Kastamonu, Amasya, Tokat, Artvin ve Ardahan ile Sivas'ın batı, Yozgat'ın doğu, Kayseri ve Gümüşhane'nin kuzey çevrelerinin yerel sağanak ve yer yer...

Yurdun kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu; Karadeniz kıyıları, İstanbul'un boğaz ve kuzey kesimleri, Kırklareli, Edirne, Kastamonu, Amasya, Tokat, Artvin ve Ardahan ile Sivas'ın batı, Yozgat'ın doğu, Kayseri ve Gümüşhane'nin kuzey çevrelerinin yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Ordu ve Giresun çevreleri, Samsun'un doğu çevreleri (Salıpazarı) ile öğleden sonra Trabzon ve Rize çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/metrekare), Giresun ve Trabzon'un doğusu ile Rize kıyılarında çok kuvvetli (51-75 kg/metrekare) olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklıkları yurdun güney ve doğu kesimlerinde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgarın, genellikle kuzeyli, doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Marmara, Ege, Akdeniz'in iç kesimleri ve İç Anadolu'nun güney ve doğusunda kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-70 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 28

İstanbul: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde boğaz çevreleri ile kuzey kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30

İzmir: Az bulutlu ve açık 34

Bursa: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 29

Adana: Az bulutlu ve açık 35

Antalya: Az bulutlu ve açık 40

Samsun: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların Salıpazarı çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.) 26

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların öğle saatlerinde kıyı kesimlerinde kuvvetli, doğu ilçelerinde çok kuvvetli olması bekleniyor.) 27

Erzurum: Az bulutlu ve açık, zamanla yer yer parçalı bulutlu 31

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 42

(İHA)

YORUMLAR
500
Kaynak: İHA

Gümüşhane, İstanbul, Yozgat, Sivas, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yurtta hava durumu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
09:08 Kırmızı bültenle aranıyordu! Azat Kendal kod adlı PKK'lı terörist Necati Utku Kiraz öldürüldü
08:50 Nesli tükenme tehlikesindeki Fırat kaplumbağası Adıyaman'da balıkçılar tarafından görüntülendi
08:46 Sır ölüm! Yabancı uyruklu kadın Şişli'de kaldığı otelin bahçesinde ölü bulundu
08:40 Ece Erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ağabeyi tarafından tehdit edildiğini iddia etti: Kardeşinin mallarına çöktün, katillerin peşine düşmedin
08:39 ABD'yi kızdıracak hamle! Batı'nın yaptırımlarıyla mücadele eden Rusya'ya destek Suudi Arabistan'dan geldi
08:37 Yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adam, iki aracın çarpması sonucu yaşamını yitirdi
08:33 Anthony Nwakaeme aradığı takımı buldu! İngiltere'nin ikinci ligine gidebilir
08:25 ABD'de bulunan alışveriş merkezine silahlı saldırı düzenlendi: 3 kişi yaşamını yitirdi
08:25 Kocaeli'de cani baba tartıştığı kızının başına nargile ile vurdu! Kanlar içinde kaldı
08:09 Koronavirüsteki vaka sayısı artışı dünyayı endişelendiriyor!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.07.2022 09:13:58. #1.12#
SON DAKİKA: Yurtta hava durumu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement