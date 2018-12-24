Son Dakika Haberleri: Yurtta Hava Durumu

Yurtta Hava Durumu

1 saat önce

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurtta bugün hava durumu şöyle.Yurt genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Kıyı Ege, Batı ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Manisa, Antalya, Hatay, Ordu, Tokat ve Sivas çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yurtta Hava Durumu, System.String[]
Yapılan son değerlendirmelere göre, yurtta bugün hava durumu şöyle.

Yurt genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Kıyı Ege, Batı ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Manisa, Antalya, Hatay, Ordu, Tokat ve Sivas çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde sis ve pus hadisesi ile birlikte Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'da buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı, gece saatlerinden sonra Marmara ile Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, öğle saatlerinden itibaren Marmara'nın batısı ile Kuzey Ege'de güneybatı, gece saatlerinden itibaren ise Marmara'da kuzeybatıdan kuvvetlice (30-50 km) eseceği tahmin ediliyor.

BAZI ŞEHİRLER

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: Ankara: Parçalı ve çok bulutlu 7 İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmurlu 14 İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurlu 15 Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurlu 14 Adana: Parçalı ve çok bulutlu 16 Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı 18 Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 13 Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yağmurlu 10 Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar hafif kar yağışlı -6 Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu 5

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 08:36 Kaynak: İHA

Antalya, Ege, Marmara, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Günlük 1 Milyon Yolcunun Taşınacağı Gebze-Halkalı Tren Hattı Yeni Yılda Açılacak Son Dakika! İstanbul Polisi, Sırbistan- Bulgaristan Sınırında Uyuşturucu Operasyonu Yaptı

Evli ve 2 Çocuk Babası, 1600 Derecelik Çelik Eritme Kazanına Atladı Dolar Yeni Haftaya Nasıl Başladı? İşte Güncel Rakamlar
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2018 10:05:15. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yurtta Hava Durumu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]