Son Dakika Haberleri: Yurtta Hava Durumu

Yurtta Hava Durumu

1 saat önce

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, Batı Karadeniz,Doğu Karadeniz'in doğusu, İç Anadolu'nun güney ve batısı, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kayseri, Sivas, Kırşehir, Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin yağışlı...

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Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz'in doğusu, İç Anadolu'nun güney ve batısı, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kayseri, Sivas, Kırşehir, Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Diyarbakır, Mardin ve Şanlıurfanın doğusunda kuvvetli (20-40 kg/m2) olmak üzere, kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında ülke genelinde önemli bir değişiklik olmayacak, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin altında, doğu kesimlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgarın, genellikle kuzey ve kuzeybatı, doğu kesimlerde doğu ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Çok bulutlu, sabah hafif kar yağışlı 1

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmurlu 7

İzmir: Parçalı bulutlu 10

Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde puslu 7

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar sağanak yağışlı 10

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde doğu ilçeleri sağanak yağışlı 14

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 10

Trabzon: Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu 10

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı -5

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere sabah saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı 3 - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 09:09 Kaynak: İHA

Marmara, İç Anadolu, Doğu Karadeniz, Güncel
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