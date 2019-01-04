Son Dakika Haberleri: Yurtta Hava Durumu

Yurtta Hava Durumu

2 saat önce

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurtta hava durumu bugün şöyle.Doğu Anadolu'nun güneydoğusu hariç yurt genelinde yağış bekleniyor.

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Yapılan son değerlendirmelere göre, yurtta hava durumu bugün şöyle.

Doğu Anadolu'nun güneydoğusu hariç yurt genelinde yağış bekleniyor. Antalya'nın doğu kesimleri, Adana, Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak, Çanakkale, Kırklareli ve Tekirdağ çevreleri ile İstanbul'un batı kesimlerinde yoğun kar şeklinde görülecek yağışların; Ege, Akdeniz ve Orta Karadeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte Doğu Anadolu'nun doğu kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının kuzeybatı kesimlerinde 2 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı; iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin altında, doğu kesimlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise güneyli, Marmara'da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden orta kuvvette, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun batısında kuvvetli ve fırtına, yer yer fırtına (60-90 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı 6 İstanbul: Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerine kadar Silivri ve Çatalca çevrelerinde yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. 5 İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 9 Adana: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. 15 Bursa: Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı 4 Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu sabah saatlerinde doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. 14 Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı 14 Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra yağmur ve sağanak yağışlı 17 Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı 2 Diyarbakır: Çok bulutlu ve yağmurlu, kuzey ve yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu 7

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 09:11 Kaynak: İHA

İstanbul, Adana, Karadeniz, Güncel
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