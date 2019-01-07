Son Dakika Haberleri: Yurtta Hava Durumu

Yurtta Hava Durumu

1 saat önce

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurtta bugün hava durumu şöyle.Marmara'nın doğusu, Güney ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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Yapılan son değerlendirmelere göre, yurtta bugün hava durumu şöyle.

Marmara'nın doğusu, Güney ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle kar, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu'nun güney ve batısı ile Muğla ve Aydın çevrelerinde yağmur şeklinde görülecek yağışların, bugün Hakkari ve Şırnak'ın doğusunda, yarın sabah saatlerinden itibaren Tunceli, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır'ın kuzey ve doğusu, Batman, Siirt, Muş'un batısı ile Elazığ'ın kuzey ve doğusunda yoğun kar şeklinde (20-50 cm) olması bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı kuzey, iç ve doğu kesimlerde 2 ila 5 derece azalacak, diğer yerlerde değişmeyecek. Rüzgarın, genellikle güney ve güneybatı, kuzeybatı kesimler Karadeniz kıyılarında kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

BAZI ŞEHİRLER

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: Ankara: Çok bulutlu ve bu sabah saatlerinde kuzeyi ile akşam saatlerinden itibaren il geneli kar yağışlı (İl genelinde kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı bekleniyor.) -2 İstanbul: Çok bulutlu, il geneli aralıklı kar yağışlı 4 İzmir: Çok bulutlu 8 Bursa: Çok bulutlu ve kar yağışlı 2 Adana: Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 12 Antalya: Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 11 Samsun: Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve yer yer karla karışık yağmurlu, iç kesimleri kar yağışlı 6 Trabzon: Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve yer yer karla karışık yağmurlu, iç kesimleri kar yağışlı 10 Erzurum: Çok bulutlu ve kar yağışlı -1 Diyarbakır: Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, zamanla kar yağışlı (Yağışların yarın sabah saatlerinden itibaren kuzey ve doğu kesimlerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.) 6

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 08:31 Kaynak: İHA

Ege Akdeniz, Marmara, Karadeniz, Güncel
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