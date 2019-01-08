Yurtta Hava Durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurtta Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurtta Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle kar, Akdeniz kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu'nun güneybatısında yağmur ve sağanak şeklinde olması beklenen yağışların; Adana, Osmaniye, Hatay, Kilis ve Şanlıurfa'da kuvvetli yağmur ve sağanak, Samsun, Ordu ve Gaziantep'te kuvvetli yağmur ve karla karışık yağmur, Amasya, Tokat, Çorum'un doğu ilçeleri, Kahramanmaraş, Adıyaman, Diyarbakır, Mardin, Batman, Siirt, Elazığ, Bingöl, Muş, Bitlis, Hakkari ve Şırnak ile Malatya, Tunceli, Erzurum ve Van'ın güney ilçelerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.



Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının batı ve iç kesimlerde mevsim normallerinin altında, doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde güney ve güneydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.



Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:



Ankara: Çok bulutlu, sabah ve öğleden sonra hafif kar yağışlı -1



İstanbul: Çok bulutlu, sabah ve öğleden sonra aralıklı kar yağışlı 3



İzmir: Parçalı ve çok bulutlu 5



Adana: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 9



Bursa: Çok bulutlu, sabah ve öğleden sonra aralıklı kar yağışlı 1



Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı 12



Samsun: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı 5



Trabzon: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı 9



Erzurum: Çok bulutlu ve kar yağışlı 0



Diyarbakır: Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı 5 - İSTANBUL

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Hamsi Gürcistan'a Kaçtı, Fiyatı 20 Liraya Yükseldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Dayısı Tedavi Gördüğü Hastanede Hayatını Kaybetti

CHP Fethiye Belediye Başkan Aday Adayı, Törenle AK Parti'ye Katılacağını Duyurdu

Hakkında Yakalama Kararı Çıkarılan CHP'li Eren Erdem'in Avukatından İlk Açıklama: Normal Değil