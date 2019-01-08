Son Dakika Haberleri: Yurtta Hava Durumu

Yurtta Hava Durumu

2 saat önce

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurtta Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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Yapılan son değerlendirmelere göre, yurtta Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle kar, Akdeniz kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu'nun güneybatısında yağmur ve sağanak şeklinde olması beklenen yağışların; Adana, Osmaniye, Hatay, Kilis ve Şanlıurfa'da kuvvetli yağmur ve sağanak, Samsun, Ordu ve Gaziantep'te kuvvetli yağmur ve karla karışık yağmur, Amasya, Tokat, Çorum'un doğu ilçeleri, Kahramanmaraş, Adıyaman, Diyarbakır, Mardin, Batman, Siirt, Elazığ, Bingöl, Muş, Bitlis, Hakkari ve Şırnak ile Malatya, Tunceli, Erzurum ve Van'ın güney ilçelerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının batı ve iç kesimlerde mevsim normallerinin altında, doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde güney ve güneydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

BAZI ŞEHİRLER

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: Ankara: Çok bulutlu, sabah ve öğleden sonra hafif kar yağışlı -1 İstanbul: Çok bulutlu, sabah ve öğleden sonra aralıklı kar yağışlı 3 İzmir: Parçalı ve çok bulutlu 5 Adana: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 9 Bursa: Çok bulutlu, sabah ve öğleden sonra aralıklı kar yağışlı 1 Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı 12 Samsun: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı 5 Trabzon: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı 9 Erzurum: Çok bulutlu ve kar yağışlı 0 Diyarbakır: Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı 5

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 08:56 Kaynak: İHA

Marmara, Karadeniz, Akdeniz, Güncel
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