Meteoroloji Genel Müdürlüğü
tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurtta hava durumu bugün şöyle.
Doğu kesimlerdeki genellikle kar, Doğu Karadeniz
kıyıları ile Şanlıurfa
çevrelerinde yağmur şeklinde görülecek yağışların akşam saatlerinden itibaren yurdu terk etmesi bekleniyor. Kar yağışlarının Hakkari
ve Şırnak
çevrelerinde yoğun olacağı tahmin ediliyor. Akşam saatlerinden itibaren yurdun, batı kesimlerinden başlayarak Orta Akdeniz
'den gelen ılık ve yağışlı havanın etkisine girmesi bekleniyor. Akşam ve gece saatlerinde Marmara
'nın kuzey ve batısı, Kıyı Ege
ile Antalya
ve Manisa
çevrelerinde görülecek sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların gece saatlerinden itibaren İzmir
, Muğla
, Çanakkale
ile Aydın
ve Balıkesir
'in batı ilçelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın akşam saatlerinden sonra Kıyı Ege ve Marmara'da güney yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kuvvetli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının Marmara ve Ege'de 3 ila 6 derece artacağı, İç Anadolu
'nun doğusu ve doğu kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı tahmin ediliyor. Rüzgar, genellikle güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, akşam saatlerinden sonra Kıyı Ege ve Marmara'da kuvvetli ve zaman zaman kuvvetli fırtına (60-90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: Ankara
: Parçalı az bulutlu, akşam saatlerinden sonra çok bulutlu -2 İstanbul
: Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurlu 8 İzmir: Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların gece saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor) 9 Bursa
: Parçalı zamanla çok bulutlu 5 Adana
: Parçalı bulutlu 11 Antalya: Parçalı az bulutlu, gece saatlerinden sonra çok bulutlu ve sağanak yağışlı 11 Samsun
: Parçalı bulutlu 5 Trabzon
: Çok bulutlu ve yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı; akşam saatlerinden sonra parçalı bulutlu 7 Erzurum
: Çok bulutlu ve kar yağışlı, akşam saatlerinden sonra parçalı ve az bulutlu -2 Diyarbakır
: Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı, akşam saatlerinden itibaren parçalı bulutlu 4
(İHA)