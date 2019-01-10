Son Dakika Haberleri: Yurtta Hava Durumu

Yurtta Hava Durumu

12 dakika önce

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurtta bugün hava durumu şöyle.Batı kesimlerinin çok bulutlu, Marmara (Bilecik hariç), Kıyı Ege, Batı ve Orta Akdeniz, Batı Karadeniz'in kıyı kesimleri, Kütahya, Manisa, Uşak ve Denizli çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Batı ve...

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Yapılan son değerlendirmelere göre, yurtta bugün hava durumu şöyle.

Batı kesimlerinin çok bulutlu, Marmara (Bilecik hariç), Kıyı Ege, Batı ve Orta Akdeniz, Batı Karadeniz'in kıyı kesimleri, Kütahya, Manisa, Uşak ve Denizli çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Batı ve Orta Akdeniz'in Toroslar mevkiinin kar yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçmesi bekleniyor. Yağışların Balıkesir'in batısı, Çanakkale'nin güneyi, İzmir ve Aydın'ın kıyı kesimlerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m2), Edirne, Kırklareli, Tekirdağ'ın batısı, Çanakkale il merkezi, Antalya'nın doğu ilçeleri, Muğla ve Manisa çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı yurdun iç kesimlerinde güney ve güneybatılı (lodos) rüzgarla birlikte 2 ila 6 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgar, genellikle güney yönlerden orta kuvvette, Kıyı Ege'de güney ve güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli fırtına (80-100 km/saat), Marmara'da fırtına (60-80 km/saat), Batı Akdeniz'in batısı, İç Ege, Batı ve Orta Karadeniz'de kuvvetli ve zaman zaman fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esecek.

BAZI ŞEHİRLER

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: Ankara: Parçalı, yer yer çok bulutlu 3 İstanbul: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı (Rüzgarın güney ve güneybatı (lodos) yönlerden fırtına (60-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor) 13 İzmir: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların bu sabah saatlerinden itibaren çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kg/metrekare) olması bekleniyor. Rüzgarın güney ve güneybatı (lodos) yönlerden fırtına (80-100 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor) 13 Adana: Parçalı bulutlu 13 Antalya: Parçalı, zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı (Yağışların öğle saatlerinden sonra Serik, Manavgat, İbradı ve Akseki ilçelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın güney ve güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına (50-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor) 14 Samsun: Parçalı ve az bulutlu (Rüzgarın güney ve güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor) 11 Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 13 Erzurum: Parçalı ve az bulutlu -7 Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 5

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 08:56 Kaynak: İHA

Marmara, Karadeniz, Ege, Güncel
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