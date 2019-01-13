Son Dakika Haberleri: Yurtta Hava Durumu

Yurtta Hava Durumu

24 dakika önce

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurtta bugün hava durumu şöyle.Ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kütahya, Muğla, Hatay, Osmaniye, Konya,...

Yurtta Hava Durumu, System.String[]
Yapılan son değerlendirmelere göre, yurtta bugün hava durumu şöyle.

Ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kütahya, Muğla, Hatay, Osmaniye, Konya, Nevşehir, Aksaray ve Samsun çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun yağış alan kesimleri ve Doğu Anadolu ile Burdur ve Isparta'da karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların Antalya çevrelerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak, Isparta'nın güneyi ve Burdur'un doğu ilçelerinde yer yer kuvvetli karla karışık yağmur, öğle saatlerinden sonra Hakkari çevrelerinde yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis olayı bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgar, genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

BAZI ŞEHİRLER

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, sabah ve gece saatlerinde karla karışık yağmurlu 5 İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu 6 İzmir: Parçalı ve çok bulutlu 11 Adana: Parçalı, yer yer çok bulutlu 13 Antalya: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların öğle saatlerine kadar yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor) 12 Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 10 Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 14 Erzurum: Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı -5 Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu, kuzey kesimleri karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı 6

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 09:56 Kaynak: İHA

Marmara, İç Anadolu, Doğu Karadeniz, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Ali Bakanı Selçuk: Emekli Maaşlarındaki Fark Tutarı 25 Ocak'ta Ödenecek Adnan Oktar'dan Erdoğan'a Cezaevi Mektubu: Koşullar Çok Kötü, Her Şey Cumhurbaşkanımızın Talimatına Bakar

Ekrem İmamoğlu'nun Erdoğan'ı Ziyaret Etmesine İlişkin Kılıçdaroğlu'ndan İlk Yorum: Gidilebilir Kemal Kılıçdaroğlu, İdris Naim Şahin Tartışmalarına Son Noktayı Koydu: MYK'da Konuşmadık
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.1.2019 10:20:06. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yurtta Hava Durumu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]