Yurtta Hava Durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurtta bugün hava durumu şöyle.Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Güneydoğu Anadolu ile Hakkari, Şırnak, Bingöl, Muş, Bitlis, Giresun çevreleri...

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurtta bugün hava durumu şöyle.



Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Güneydoğu Anadolu ile Hakkari, Şırnak, Bingöl, Muş, Bitlis, Giresun çevreleri ile Kırklareli ve Tekirdağ'ın doğu kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Marmara'nın güney ve doğusu, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Hakkari, Bingöl, Muş ve Bitlis çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların Kıyı Ege, Batı Akdeniz kıyıları, Doğu Akdeniz, Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Şanlıurfa, Malatya ve Elazığ çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, İç Ege, Marmara'nın doğusu, Eskişehir çevreleri, Ankara'nın kuzey kesimleri, Çankırı'nın batı kesimleri ile Akdeniz'in yüksek kesimleri, Erzincan ve Tunceli'nin yükseklerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının batı kesimlerde 3 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde 1 ila 3 derece artacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle güney ve güneybatı, öğle saatlerinden itibaren Ege, Marmara ve Batı Karadeniz'de kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Akdeniz, İç Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısında güney yönlerden kuvvetli fırtına, Ege ve Marmara bölgeleri ile zamanla Batı Karadeniz'de kuzey yönlerden fırtına (60-80 km/saat); İstanbul'un kuzey kesimlerinde zaman zaman kuvvetli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.



BAZI ŞEHİRLER



Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: Ankara: Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu 6 İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, akşam saatlerine doğru karla karışık yağmurlu 6 İzmir: Çok bulutlu, yer yer kuvvetli yağmur ve sağanak yağışlı, öğle saatlerinden sonra iç ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı 8 Adana: Çok bulutlu sağanak yağışlı 14 Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu, öğle saatlerinden sonra kuvvetli yağmur ve karla karışık yağmurlu yüksekleri yoğun kar yağışlı 6 Antalya: Çok bulutlu ve sağanak yağışlı 14 Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu 14 Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 15 Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, kar yağışlı 2 Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu 6



(İHA)

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