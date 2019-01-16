Son Dakika Haberleri: Yurtta Hava Durumu

Yurtta Hava Durumu

1 saat önce

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurtta hava durumu bugün şöyle.Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Bursa, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Çankırı ve Isparta çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurtta hava durumu bugün şöyle.

Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Bursa, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Çankırı ve Isparta çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle karla karışık yağmur ve kar, Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri, Güneydoğu Anadolu'nun güneyi, Akdeniz kıyılarında yağmur ve sağanak şeklinde olması beklenen yağışların; İç Anadolu'nun doğusu, Tokat, Kahramanmaraş, Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli, Erzincan ve Gümüşhane çevrelerinde yoğun karla karışık yağmur ve kar, Doğu Akdeniz kıyıları, Ordu, Giresun, Gaziantep ve Kilis çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak şeklinde olması bekleniyor. Sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının iç ve batı kesimlerde 4 ila 10 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgar, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da güney yönlerden kuvvetli fırtına (70-90 km/saat); Güney Ege, Batı ve Orta Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerinde kuzeyli yönlerden fırtına (60-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: Ankara: Parçalı ve çok bulutlu 0 İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu 6 İzmir: Parçalı bulutlu 7 Bursa: Parçalı ve çok bulutlu 3 Adana: Çok bulutlu, sağanak yağışlı (Yağışların; il genelinde kuvvetli, kuzey ilçelerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor) 11 Antalya: Çok bulutlu (Öğle saatlerine kadar doğusunun sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor) 10 Samsun: Çok bulutlu, ilk saatlerde sağanak zamanla yağmur ve karla karışık yağmur, iç kesimlerinin yüksekleri kar yağışlı 7 Trabzon: Çok bulutlu, ilk saatlerde sağanak zamanla yağmur ve karla karışık yağmur, iç kesimlerinin yüksekleri kar yağışlı 14 Erzurum: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı 2 Diyarbakır: Çok bulutlu, yağmurlu, kuzey ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı 4

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 08:46 Kaynak: İHA

İç Anadolu, Karadeniz, Güney, Güncel
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