Son Dakika Haberleri: Yurtta Hava Durumu

Yurtta Hava Durumu

15 dakika önce

Yapılan son değerlendirmelere göre, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu (Malatya hariç) ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Ankara, Kayseri, Sivas, Bolu ve Karabük çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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Yapılan son değerlendirmelere göre, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu (Malatya hariç) ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Ankara, Kayseri, Sivas, Bolu ve Karabük çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle kar, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı batı kesimlerde 3 ila 6 derece artacak, doğu kesimlerde 4-6 derece azalacak. Rüzgar, ülke genelinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif ve orta kuvvette, Orta ve Doğu Akdeniz, Orta Karadeniz kıyıları ve Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli olarak (30-60 km/sa) esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ilk saatlerde aralıklı ve hafif olmak üzere kar yağışlı 4

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu 10

İzmir: Parçalı bulutlu 12

Adana: Parçalı bulutlu 12

Antalya: Parçalı bulutlu 14

Samsun: Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kıyıları karla karışık yağmurlu 7

Trabzon: Çok bulutlu, gece saatlerine kadar kıyıları karla karışık yağmur, iç kesimleri kar yağışlı 5

Erzurum: Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı -5

Diyarbakır: Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı 4 - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 08:38 Kaynak: İHA

Ankara, Doğu Karadeniz, Karadeniz, Güncel
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