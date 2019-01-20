Yurtta Hava Durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Ege ve Göller Yöresi ile İstanbul, Yalova, Bursa ve Antalya çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Ege ve Göller Yöresi ile İstanbul, Yalova, Bursa ve Antalya çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, bu gece saatlerinden sonra Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinde yağmur ve karla karışık yağmur şeklinde olması beklenen yağışların; bugün öğle saatlerinden itibaren Muğla çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2.) ve yer yer çok kuvvetli, gece saatlerinden sonra Antalya çevrelerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.



Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı yurtta ülkenin iç ve kuzeydoğu kesimlerinde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise Güney ve Güneydoğu yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin edilmektedir.



Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:



Ankara: Parçalı bulutlu 7



İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve akşam saatlerinde hafif sağanak yağışlı 13



İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 14



Adana: Parçalı bulutlu 14



Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı 13



Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 16



Samsun: Parçalı ve az bulutlu 13



Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 11



Erzurum: Parçalı ve az bulutlu -10



Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 7 - İSTANBUL

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